ПАРЄ проголосувала за трибунал для путіна та лукашенка

Місцем проведення трибуналу пропонується Гаага

Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за трибунал над російським диктатором володимиром путіним та самопроголошеним президентом Білорусі олександром лукашенком у Гаазі.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Щойно одноголосно було підтримано резолюцію, яка закликає негайно створювати міжнародний трибунал над військово-політичним керівництвом росії та Білорусі. Місцем проведення трибуналу пропонується Гаага. Символічно", — сказав нардеп.

Водночас як передає видання Укрінформ, "за" проголосували 100 депутатів і лише один утримався від голосування.

У резолюції ПАРЄ підтверджує, що повномасштабне вторгнення росії 24 лютого на територію нашої країни є "агресією" і порушує Статут Організації Об’єднаних Націй, як і Статут Ради Європи. А спроби анексії Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей шляхом так званих "референдумів" – це подальша ескалація агресії проти України.

ПАРЄ також зазначила, що участь у російській агресії проти України бере також і Білорусь, оскільки дозволила використати свою територію.

"Її роль (Білорусі, — Ред.) та співучасть мають бути засуджені міжнародною спільнотою, а її лідери мають бути притягнуті до відповідальності", – заявили депутати ПАРЄ.

Варто зазначити, що 19 січня Європарламент ухвалив історичне та дуже важливе рішення про резолюцію щодо створення спецтрибуналу для переслідування злочину проти України. Відповідатиме за них президент росії путін і олександр лукашенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в листопаді на засіданні Європарламенту в Страсбурзі було ухвалено рішення щодо того, що лукашенко, як і путін, має постати перед міжнародним трибуналом.