Війна — день 335: росіяни посилюють тиск на сході та перевіряють оборону ЗСУ на півдні

Оперативно про головне 24 січня

Повномасштабна російська війна проти України триває 335 днів. Противник, як і раніше, фокусує основні сили на напрямі Бахмута, але також намагається наступати на Луганщині та перевіряє оборону ЗСУ на Запоріжжі. При цьому у розвідці не виключають, що окупанти знову спробують розпочати нове вторгнення, але не з Білорусі, а у напрямку Куп’янська. Аналітики ж висловлюють думку, що наступ може піти через Полтавську область у бік Дніпра.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 24 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Україна ввела санкції проти 22 громадян росії. Йдеться про священників РПЦ, які підтримують війну проти України

00:00 У Держдепі США кажуть, що добрі новини про постачання танків Україні від Німеччини можуть надійти вже "найближчими днями". При цьому сам Вашингтон рішення про постачання своїх Abrams поки не ухвалив.

Інформація за 21 січня доступна у зведенні: Війна — день 332: окупанти тиснуть на Бахмут, а ЗСУ жахають росіян на півдні

З даними за 22 січня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 333: окупанти зазнають величезних втрат, але продовжують тиснути на сході .

Про те, що відбувалося 23 січня, читайте у матеріалі:Війна — день 334: росіяни готуються до нового наступу і поширюють фейки