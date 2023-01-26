Ракетна атака на Україну: в ударі по Одесі Кулеба побачив особливу підлість путіна

Глава української дипломатії пояснив, для чого росіяни б'ють по Одесі

Нова масована ракетна атака з боку росії, зокрема удари по Одесі — це відповідь російського диктатора володимира путіна на включення історичного центру міста — порту до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Таку думку у четвер, 26 січня, на сторінці свого Twitter оприлюднив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, наголосивши, що черговий масований обстріл росіян спровокував низку перебоїв із електрикою через "прильоти" по об'єктах енергетики.

"Під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки росія завдала удару по Одесі, спричинивши масові перебої з електроенергією. Це є відповіддю путіна на вчорашнє включення історичного центру Одеси до Списку всесвітньої спадщини під загрозою та взяття його посилений захист ЮНЕСКО", — написав Кулеба.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупаційна російська армія, котра вважає себе "другою у світі", під час чергового масованого обстрілу мирних українських міст випустила ракети типу "Калібр" і по столиці — місту Києву. Зокрема, вибухи пролунали на Лівому березі міста, а на один із нежитлових будинків впали уламки збитого ворожого снаряду.