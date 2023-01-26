У Києві пролунали вибухи, є загиблий та поранені: всі подробиці (оновлюється)

Міський голова підтвердив прильоти на Лівому березі столиці

У четвер, 26 січня, вранці російські окупанти завдали нового масованого ракетного удару по Україні. У Києві також пролунали потужні вибухи, які були особливо чутні на Лівому березі української столиці.

Про це міський голова Віталій Кличко повідомляє у своєму Telegram-каналі і закликає містян та гостей міста залишатися у укриттях.

За його словами, вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці. Зараз усі служби йдуть на місце. Про подробиці події мер пообіцяв повідомити згодом.

Київська міськрада на своїй сторінці у Facebook опублікувала фото з місця "прильоту".

А тим часом у мережі вже з’явилося відео, як стверджується, з місця падіння чи то ворожої ракети, чи то її уламків.

"Є інформація, що був нанесений удар балістичною ракетою. Чекаємо на офіційне підтвердження", — повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"У Голосіївському районі столиці внаслідок падіння частини ракети є постраждалі", — повідомили Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації. А поки інформація уточнюється, киян просять залишатися в укриттях.

Як повідомив голова КДВА Сергій Попко, ворог випустив у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки чудовій роботі ППО всі повітряні цілі були збиті. Проте небезпека повітряних ударів не минула.

"В результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі наразі є інформація про одного загиблого і двох поранених. Постраждалих госпіталізували медики", — повідомив Кличко.

У Голосієвському районі внаслідок падіння частини ракети загинув 55-річний чоловік. Також відомо про двох постраждалих, їм надали медичну допомогу, повідомляє КМВА.

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