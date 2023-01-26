В Киеве прогремели взрывы, есть погибший и раненые: все подробности (обновляется)

Городской голова подтвердил прилеты на Левом берегу столицы

В четверг, 26 января, утром российские оккупанты нанесли новый массированный ракетный удар по Украине. В Киеве также прозвучали мощные взрывы, которые были особенно слышны на Левом берегу украинской столицы.

Об этом городской голова Виталий Кличко сообщает в своем Telegram-канале и призывает горожан и гостей города оставаться в укрытиях.

По его словам, взрывы прозвучали в Днепровском районе столицы. Сейчас все службы следуют на место. О подробностях происшествия мэр пообещал сообщить со временем.

Киевский горсовет на своей странице в Facebook опубликовал фото с места "прилета".

А тем временем в сети уже появилось видео, как утверждается, с места падения то ли вражеской ракеты, то ли ее обломков.

"Есть информация, что был нанесен удар баллистической ракетой. Ждем официального подтверждения", — сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"В Голосеевском районе столицы в результате падения части ракеты есть пострадавшие", — сообщил Telegram-канал Киевской городской военной администрации КГВА). А пока информация уточняется, киевлян просят оставаться в укрытиях.

Как сообщил глава КГВА Сергей Попко, враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет. Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты. Однако опасность воздушных ударов не миновала.

"В результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе сейчас есть информация об одном погибшем и двух раненых. Пострадавших госпитализировали медики", — сообщил Кличко.

В Голосеевском районе в результате падения части ракеты погиб 55-летний мужчина. Также известно о двух пострадавших, им была оказана медицинская помощь, сообщает КГВА.

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