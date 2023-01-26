Новый массированный удар по Украине: что известно на данный момент

Российские оккупанты снова нацелились на Украину — по состоянию на 8:10 во всей стране объявлена воздушная тревога. Началась она с восточных и южных областей — ожидается атака ракетами.

О том, что есть в воздухе два объекта сообщил Алесандр Вилкул. Глава военной администрации Кривого Рога рассказал, что это вероятно крылатые ракеты.

Карта тревоги в Украине на 8:20

В ночь на 26 января российские оккупанты также массово атаковали дронами — уничтожены две дюжины беспилотников. 24 дрона-камикадзе Shahed-136/131 проходили с восточного побережья Азовского моря.

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