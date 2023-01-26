Результативность ВСУ поражает: чем завершилась ночная атака россиян на Украину.

Для выявления целей были задействованы не только зенитные подразделения, но и истребительная авиация

Ночные взрывы в ряде областей Украины прогремели из-за массового применения россиянами иранских беспилотников Shahed-136/131. К счастью все они ознаменовали успешную работу средств противовоздушной обороны, ведь, как оказалось, нашим защитникам удалось уничтожить все выпущенные по Украине цели. Всего результативность работы украинских военных составила 24 дрона.

Об этом отчитались в пресс-службе Воздушных Сил ВСУ на утро 26 января. Как отмечают представители ведомства, запуск ударных беспилотников производился с восточного побережья Азовского моря.

Большинство "шахедов" были обезврежены в центральной Украине, поэтому мощные взрывы фиксировались в частности на территории Днепра и Запорожья.

По данным военных, высокую результативность – 24 из 24 дронов – удалось продемонстрировать благодаря взаимодействию зенитных ракетных подразделений с истребительной операцией и другими мобильными огневыми группами ВСУ.

К слову, использование ракет врагом в Воздушных силах не подтвердили.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое эффективное оружие против "шахедов" получили защитники Днепропетровской области. Она поможет более эффективно уничтожать русско-иранские дроны.

Кстати, эти беспилотники могут в ближайшее время поставить на производство именно в России. Секретарь СНБО Алексей Данилов даже озвучил, в каком городе, вероятнее всего, начнется выпуск БПЛА.