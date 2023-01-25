Новый удар россии по Украине: где слышали взрывы

Оккупанты вновь обстреляли Украину

В среду, 25 января, россия совершила очередной массовый удар по территории Украины, а о взрывах сообщали в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

Первым о начале обстрела сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, который сообщил о запуске трех волн дронов, а глава Черкасской ОВА Игорь Табурец добавил, что также были зафиксированы запуски ракет.

Вместе с тем в местных телеграм-каналах Днепра появились сообщения, что в городе зафиксированы прилеты, а также появились записи, на которых слышны звуки взрывов.

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Кроме того, турецкий канал NTV распространил в это время сообщение о том что в Херсоне под удар попал в турецкий корабль Tuzla, однако позже он уточнил, что этот удар был нанесен в ночь с 24 на 25 января.

Также поступали сообщения о том, что звуки работы ПВО слышали в Харьковской и Запорожской областях.

Как сообщалось ранее, предыдущий массированный удар по Украине произошел 14 января. В тот день российская ракета Х-22 упала на жилую многоэтажку в Днепре, что привело к гибели более чем 40 человек, еще почти 80 получили ранения.