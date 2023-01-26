Результативність ЗСУ вражає: чим завершилася нічна атака росіян на Україну

Для виявлення цілей були задіяні не лише зенітні підрозділи, а й винищувальна авіація

Нічні вибухи у низці областей України пролунали через масове застосування росіянами іранських безпілотників Shahed-136/131. На щастя, всі вони ознаменували успішну роботу засобів протиповітряної оборони, адже, як виявилося, нашим захисникам вдалося знищити всі випущені по Україні цілі. Загалом результативність роботи українських військових склала 24 дрони.

Про це відзвітували в пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ на ранок 26 січня. Як зазначають представники відомства, запуск ударних безпілотників здійснювався зі східного узбережжя Азовського моря.

Більшість "шахедів" були знешкоджені в центральній Україні, саме тому потужні вибухи фіксувалися зокрема на території Дніпра та Запоріжжя.

За даними військових, високу результативність — 24 із 24 дронів — вдалося продемонструвати завдяки взаємодії зенітних ракетних підрозділів із винищувальною операцією та іншими мобільними вогневими групами ЗСУ.

До слова, використання ракет ворогом у Повітряних Силах не підтвердили.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яку ефективну зброю проти "шахедів" отримали захисники Дніпропетровської області. Вона допоможе ефективніше знищувати російсько-іранські дрони.

До речі, ці безпілотники можуть найближчим часом поставити на виробництво саме в росії. Секретар РНБО Олексій Данілов навіть озвучив, у якому місті, найімовірніше, розпочнеться випуск БПЛА.