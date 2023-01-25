Новий удар росії по Україні: де чули вибухи

Окупанти знову обстріляли Україну

У середу, 25 січня, росія нанесла черговий масовий удар по території України, а про вибухи повідомляли у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

Першим про початок обстрілу повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, який повідомив про запуск трьох хвиль дронів, а голова Черкаської ОВА Ігор Табурець додав, що також було зафіксовано запуски ракет.

Водночас у місцевих телеграм-каналах Дніпра з’явилися повідомлення, що у місті зафіксовано прильоти, а також з’явилися записи, на яких чути звуки вибухів.

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Крім того, турецький канал NTV поширив у цей час повідомлення про те, що в Херсоні під удар потрапив у турецький корабель Tuzla, проте пізніше він уточнив, що цей удар було завдано в ніч з 24 на 25 січня.

Також надходили повідомлення про те, що звуки роботи ППО чули у Харківській та Запорізькій областях.

Як повідомлялося раніше, попередній масований удар по Україні відбувся 14 січня. У той день російська ракета Х-22 впала на житлову багатоповерхівку в Дніпрі, що призвело до загибелі більш ніж 40 людей, ще майже 80 отримали поранення.