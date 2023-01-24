Масовані обстріли України: стало відомо, як росія може змінити тактику

Росіяни не зруйнували інфраструктуру України, як планували, але витратили на це величезну кількість своїх ракет

Після призначення валерія герасимова командувачем окупаційним угрупованням військ російської федерації, у загарбників може змінитися тактика завдання масованих ракетних ударів по Україні.

Військовий аналітик Олексій Гетьман розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів, що росіяни мають значний брак далекобійних ракет. Це і є основна причина, через яку можлива зміна їх тактики.

За словами експерта, в цілому сьогодні у росії залишилося приблизно 500 далекобійних ракет високої точності.

"Та кількість, яку вони витратили на нашу інфраструктуру, не принесла руйнації нашої інфраструктури. Україна живе. Так, є перебої зі світлом, є планові відключення електрики, але вони не зруйнували інфраструктуру, а витратили на це величезну суму, якщо порахувати, скільки коштують ці ракети. Тому, швидше за все, герасимов цього робити не буде, тому що вони вже мають недоторканний запас ракет, які вони не повинні чіпати", — каже Гетьман.

Водночас в окупантів ще багато ракет із перероблених комплексів С-300, С-400. Ними вони можуть бити прикордонними територіями.

"Ось я думаю, що цими ракетами по прикордонних територіях вони можуть продовжувати тероризувати наше мирне населення", — сказав Гетьман.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку січня у Головному управлінні розвідки України повідомляли про критичний дефіцит снарядів у російських окупантів. Виходячи з тієї кількості, що вони мають, було припущено, що загарбники можуть завдати ще кілька ударів.