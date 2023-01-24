Массированные обстрелы Украины: стало известно, как россия может изменить тактику

Россияне не разрушили инфраструктуру Украины, как планировали, но потратили на это огромное количество своих ракет

После назначения валерия герасимова командующим оккупационной группировкой войск российской федерации у захватчиков может измениться техника нанесения массированных ракетных ударов по Украине.

Военный аналитик Алексей Гетьман рассказал в эфире телеканала FREEДОМ рассказал, что у россиян существует значительная нехватка дальнобойных ракет. Это и есть основная причина, по которой возможно изменение их тактики.

По словам эксперта, в целом на сегодняшний день у рф осталось примерно 500 дальнобойных ракет высокой точности.

"То количество, которое они потратили на нашу инфраструктуру, не принесло разрушению нашей инфраструктуры. Украина живет. Да, есть перебои со светом, есть плановые отключения электричества, но они не разрушили инфраструктуру, а потратили на это огромную сумму, если посчитать, сколько стоят эти ракеты. Поэтому, скорее всего, герасимов этого делать не будет, потому что у них уже есть неприкосновенный запас ракет, которые они не должны трогать", — говорит Гетман.

В то же время у оккупантов еще много ракет из переработанных комплексов С-300, С-400. Ими они могут бить по приграничным территориям.

"Вот я думаю, что этими ракетами по приграничным территориям они могут продолжать терроризировать наше мирное население", — сказал Гетьман.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале января в Главном управлении разведки Украины сообщали о критическом дефиците снарядов у российских оккупантов. Исходя из того количества, что они имеют, было предположено, что захватчики в силах нанести еще несколько ударов.