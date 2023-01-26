Підполковник СБУ зливав важливі дані росіянам: що знайшли у нього під час обшуків

Правоохоронець передавав окупантам інформацію через Telegram та електронну пошту

В Україні викрили ще одного зрадника, який співпрацював із російськими загарбниками. Ним виявився підполковник Служби безпеки України одного з обласних управлінь, що межує із тимчасово окупованою територією нашої країни.

Співробітник СБУ таємно збирав службову інформацію, за результатами оперативно-розшукової діяльності та інформацію, що є державною таємницею, яка важлива для російських військових. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Офісу Генерального прокурора України.

Зрадника найбільше цікавило розміщення блокпостів в області. Зазначається, що він фотографував документи на мобільний телефон, а потім надсилав ці фото окупантам через Telegram та електронну пошту, зареєстровану на російському домені.

У ході проведених у нього обшуків правоохоронці виявили телефони та сім-картки російських операторів. Водночас було знайдено кошти та низку інших доказів його причетності до держзради.

Крім того, було встановлено, що він має родинні зв’язки з представниками правоохоронних та державних органів Російської Федерації.

Наразі триває підготовка до повідомлення про підозру підполковнику СБУ, а також готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні на Харківщині було затримано депутата Куп’янського району від "Слуги народу" Олександра Радченка. Правоохоронці з’ясували, що він організував оптове постачання продуктів для російських окупантів, які на той момент кошмарили його країну.