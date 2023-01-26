Подполковник СБУ сливал важные данные россиянам: что нашли у него при обысках

Правоохранитель передавал оккупантам информацию через Telegram и электронную почту

В Украине разоблачили еще одного предателя, который сотрудничал с российскими захватчиками. Им оказался подполковник Службы безопасности Украины одного из областных управлений, граничащих с временно оккупированной территорией нашей страны.

Сотрудник СБУ тайно собирал служебную информацию, по результатам оперативно-розыскной деятельности и информацию, представляющую собой государственную тайну, которая является важной для российских военных. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Офиса Генерального прокурора Украины.

Предателя больше всего интересовало размещение блокпостов в области. Отмечается, что он фотографировал документы на мобильный телефон, а затем отправлял эти фото оккупантам через Теlegram и электронную почту, зарегистрированную на российском домене,

В ходе проведенных у него обысков правоохранители обнаружили телефоны и сим-карты российских операторов. Вместе с тем были найдены денежные средства и ряд других доказательств его причастности к госизмене.

Кроме того было установлено, что он имеет родственные связи с представителями правоохранительных и государственных органов российской федерации.

Сейчас идет подготовка к сообщению о подозрении подполковнику СБУ, а также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре на Харьковщине был задержан депутат Купянского района от "Слуги народа" Александр Радченко. Правоохранители выяснили, что он организовал оптовую поставку продуктов для российских оккупантов, которые в тот момент кошмарили его страну.