У трьох областях - критична ситуація: міністр розповів про наслідки влучань ракет

Українські системи ППО збили більшість повітряних цілей, однак були й ті снаряди, які пошкодили важливу інфраструктуру

У четвер, 26 січня, російські окупанти нанесли черговий масований ракетний удар по Україні. Внаслідок нього було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури одразу у трьох областях, зокрема Київській.

Про наслідки атаки загарбницької армії повідомив у своєму Facebook міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, головною метою росіян було спричинення системного збою у всій енергосистемі України.

"На жаль, є влучання, — підтвердив чиновник. — Запроваджено аварійні відключення. Найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях".

Галущенко підкреслив, що наразі над відновленням електропостачання працюють бригади спеціалістів, аби якнайшвидше повернути світло у будинки людей. Також він похвалив військових, які працюють із системами ППО, адже завдяки їхній влучності більшість ракет було збито.

Це підтверджує і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його даними, із 55 випущених по Україні ракет успішно знищено 47.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально повідомляв про наслідки атаки на Київ, внаслідок якої кілька людей було поранено і одна загинула.

Також ми писали про те, як російський удар по Одещині пояснив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.