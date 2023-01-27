Лише кілька днів не дожив до 26-річчя: під Бахмутом загинув відомий на Волині фотограф
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Воїну не було і 26 років
Поки в Україні прощалися з трагічно загиблим на фронті ексдепутатом Львівської міської ради Віталієм Свінцицьким, який з перших днів повномасштабного російського вторгнення став на захист Батьківщини, у Мережі заявилася звістка про ще одну смерть українського героя від рук окупанта. Весільний фотограф з Волині Максим Бурда попрощався з життям під час виконання свого чергового бойового завдання.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомив Національний університет "Острозька академія", випускником якого був нині загиблий воїн Збройних сил України.
Фотограф Максим, який не дожив до свого 26-річчя лише чотири дні, родом з Волині. До повномасштабної війни з росією він працював фотографом у Ковелі, після чого став на захист України у лавах взводу вогневої підтримки, був оператором БПЛА. Воїн загинув під час одного з бойових завдань в районі Бахмута, у Донецькій області.
"Телеграф" висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя… Вічна пам'ять!
Нагадаємо, що серед трагічно загиблих у авіакатастрофі через падіння вертольота ДСНС у Броварах 18 січня був і відомий український фотограф Микола Анацький.
Також ми писали, що російсько-українська війна забрала життя двох 35-річних друзів альпіністів з Харкова.