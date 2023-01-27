Лише кілька днів не дожив до 26-річчя: під Бахмутом загинув відомий на Волині фотограф

Воїну не було і 26 років

Поки в Україні прощалися з трагічно загиблим на фронті ексдепутатом Львівської міської ради Віталієм Свінцицьким, який з перших днів повномасштабного російського вторгнення став на захист Батьківщини, у Мережі заявилася звістка про ще одну смерть українського героя від рук окупанта. Весільний фотограф з Волині Максим Бурда попрощався з життям під час виконання свого чергового бойового завдання.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив Національний університет "Острозька академія", випускником якого був нині загиблий воїн Збройних сил України.

Максим Бурда загинув на фронті, захищаючи Батьківщину від російського окупанта

Фотограф Максим, який не дожив до свого 26-річчя лише чотири дні, родом з Волині. До повномасштабної війни з росією він працював фотографом у Ковелі, після чого став на захист України у лавах взводу вогневої підтримки, був оператором БПЛА. Воїн загинув під час одного з бойових завдань в районі Бахмута, у Донецькій області.

На війні загинув випускник Острозької академії Максим Бурда

"Телеграф" висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя… Вічна пам'ять!

Нагадаємо, що серед трагічно загиблих у авіакатастрофі через падіння вертольота ДСНС у Броварах 18 січня був і відомий український фотограф Микола Анацький.

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