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Лише кілька днів не дожив до 26-річчя: під Бахмутом загинув відомий на Волині фотограф

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
Максим Бурда Новина оновлена 27 січня 2023, 12:49
Максим Бурда. Фото Колаж

Воїну не було і 26 років

Поки в Україні прощалися з трагічно загиблим на фронті ексдепутатом Львівської міської ради Віталієм Свінцицьким, який з перших днів повномасштабного російського вторгнення став на захист Батьківщини, у Мережі заявилася звістка про ще одну смерть українського героя від рук окупанта. Весільний фотограф з Волині Максим Бурда попрощався з життям під час виконання свого чергового бойового завдання.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив Національний університет "Острозька академія", випускником якого був нині загиблий воїн Збройних сил України.

Фотограф Максим Бурда - військовий ЗСУ загинув на фронті
Максим Бурда загинув на фронті, захищаючи Батьківщину від російського окупанта

Фотограф Максим, який не дожив до свого 26-річчя лише чотири дні, родом з Волині. До повномасштабної війни з росією він працював фотографом у Ковелі, після чого став на захист України у лавах взводу вогневої підтримки, був оператором БПЛА. Воїн загинув під час одного з бойових завдань в районі Бахмута, у Донецькій області.

Максим Бурда фотограф загинув під Бахмутом
На війні загинув випускник Острозької академії Максим Бурда

"Телеграф" висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя… Вічна пам'ять!

Нагадаємо, що серед трагічно загиблих у авіакатастрофі через падіння вертольота ДСНС у Броварах 18 січня був і відомий український фотограф Микола Анацький.

Також ми писали, що російсько-українська війна забрала життя двох 35-річних друзів альпіністів з Харкова.

Теги:
#Україна #Війна #Герой #Військовослужбовець #ЗСУ