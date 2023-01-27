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Лишь несколько дней не дожил до 26-летия: под Бахмутом погиб известный на Волыни фотограф

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
Максим Бурда Новость обновлена 27 января 2023, 13:37
Максим Бурда. Фото Коллаж

Воину не было и 26 лет

Пока в Украине прощались с погибшим на фронте экс-депутатом Львовского горсовета Виталием Свинцицким, который с первых дней полномасштабного российского вторжения встал на защиту Родины, в сети сообщили о смерти еще одного украинского героя. Свадебный фотограф с Волыни Максим Бурда простился с жизнью при выполнении боевого задания.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Национальный университет "Острожская академия", выпускником которого был ныне погибший воин Вооруженных сил Украины.

Фотограф Максим Бурда – военный ВСУ погиб на фронте
Максим Бурда погиб на фронте, защищая Родину от российского оккупанта

Фотограф Максим, не доживший до своего 26-летия всего четыре дня, родом с Волыни. До полномасштабной войны с россией он работал фотографом в Ковеле, после чего стал на защиту Украины в рядах взвода огневой поддержки, был оператором БПЛА. Воин погиб во время одной из боевых задач в районе Бахмута Донецкой области.

Максим Бурда фотограф погиб под Бахмутом
На войне погиб выпускник Острожской академии Максим Бурда

Телеграф" выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя… Вечная память!

Напомним, это не единственый фотограф, ставший жертвой российского вторжения. Так, в марте 2022 под Киевом оккупанты убили Макса Левина, который струдничал с изданием "Левый берег", Reuters, BBC, Associated Press, Hromadske, TRT World и другими. Сиротами осталось четверо несовершеннолетних сыновей. Также без поддержки фотографа остались его гражданская супруга и пожилые родители.

Теги:
#Украина #Война #Герой #Военнослужащий #Бахмут #ВСУ