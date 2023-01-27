Лишь несколько дней не дожил до 26-летия: под Бахмутом погиб известный на Волыни фотограф
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Воину не было и 26 лет
Пока в Украине прощались с погибшим на фронте экс-депутатом Львовского горсовета Виталием Свинцицким, который с первых дней полномасштабного российского вторжения встал на защиту Родины, в сети сообщили о смерти еще одного украинского героя. Свадебный фотограф с Волыни Максим Бурда простился с жизнью при выполнении боевого задания.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Национальный университет "Острожская академия", выпускником которого был ныне погибший воин Вооруженных сил Украины.
Фотограф Максим, не доживший до своего 26-летия всего четыре дня, родом с Волыни. До полномасштабной войны с россией он работал фотографом в Ковеле, после чего стал на защиту Украины в рядах взвода огневой поддержки, был оператором БПЛА. Воин погиб во время одной из боевых задач в районе Бахмута Донецкой области.
Телеграф" выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя… Вечная память!
Напомним, это не единственый фотограф, ставший жертвой российского вторжения. Так, в марте 2022 под Киевом оккупанты убили Макса Левина, который струдничал с изданием "Левый берег", Reuters, BBC, Associated Press, Hromadske, TRT World и другими. Сиротами осталось четверо несовершеннолетних сыновей. Также без поддержки фотографа остались его гражданская супруга и пожилые родители.