Лишь несколько дней не дожил до 26-летия: под Бахмутом погиб известный на Волыни фотограф

Воину не было и 26 лет

Пока в Украине прощались с погибшим на фронте экс-депутатом Львовского горсовета Виталием Свинцицким, который с первых дней полномасштабного российского вторжения встал на защиту Родины, в сети сообщили о смерти еще одного украинского героя. Свадебный фотограф с Волыни Максим Бурда простился с жизнью при выполнении боевого задания.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Национальный университет "Острожская академия", выпускником которого был ныне погибший воин Вооруженных сил Украины.

Максим Бурда погиб на фронте, защищая Родину от российского оккупанта

Фотограф Максим, не доживший до своего 26-летия всего четыре дня, родом с Волыни. До полномасштабной войны с россией он работал фотографом в Ковеле, после чего стал на защиту Украины в рядах взвода огневой поддержки, был оператором БПЛА. Воин погиб во время одной из боевых задач в районе Бахмута Донецкой области.

На войне погиб выпускник Острожской академии Максим Бурда

Телеграф" выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя… Вечная память!

Напомним, это не единственый фотограф, ставший жертвой российского вторжения. Так, в марте 2022 под Киевом оккупанты убили Макса Левина, который струдничал с изданием "Левый берег", Reuters, BBC, Associated Press, Hromadske, TRT World и другими. Сиротами осталось четверо несовершеннолетних сыновей. Также без поддержки фотографа остались его гражданская супруга и пожилые родители.