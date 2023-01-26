Война унесла жизнь экс-депутата из Львова, который стал на защиту Украины (фото)

Воину было всего 46 лет

Ежедневно, из-за полномасштабной российской агрессии, Украина теряет лучших своих сыновей. Сегодняшний день стал, к сожалению, не исключением, ведь страну всколыхнуло печальное известие о гибели на фронте бывшего депутата Львовского городского совета Виталия Свинцицкого. Воин Вооруженных сил, вставший на защиту Родины с первых дней мощного противостояния оккупанту, умер в возрасте 46 лет.

Информация о трагической смерти военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады появилась на странице одного из его собратьев в Facebook. Какое направление фронта стало для Виталия смертельным пока не разглашается.

Виталий Свинцицкий погиб на фронте

Виталий Свинцицкий запомнится украинцам как общественный деятель и руководитель общественного объединения "Гражданское общество и власть". Герой был депутатом городского совета Льва от партии "Народный контроль", а также членом партии "Свобода".

Ранее "Телеграф" сообщал, что российско-украинская война унесла жизни двух 35-летних альпинистов из Харькова Александра Заколодного и Григория Григорьева. Мужчины были друзьями и погибли в одном бою с оккупантами под Соледаром.