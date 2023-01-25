На фронте погиб историк-участник Евромайдана: в сети оплакивают героя

В мирной жизни мужчина занимался восстановлением памятников, ведь умел работать с камнем

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей из-за полномасштабной войны с россией. После новостей о гибели волонтера и бывшего телеведущего из Одесчины трагические известия получила и Черкасская область — не стало местного плотника и каменщика Олега Собченко. Мужчина был знаком многим, благодаря своему вкладу в историческое наследие государства, ведь он работал над восстановлением памятников павшим защитникам столетней давности.

О гибели еще одного героя сообщили на Facebook-странице Национального военно-исторического музея. Следует отметить, что Олег Собченко неоднократно передавал музею разнообразные экспонаты, которые впоследствии использовались в экспозициях, в частности, о современной войне.

Уроженец Корсунь-Шевченковского уже много лет связан с российско-украинским противостоянием. Сначала он работал над восстановлением могил солдат армии Украинской Народной Республики, а также мемориалов. Во время Революции Достоинства был активным участником протестов в Черкассах, где получил многочисленные травмы во время столкновений с правоохранителями.

Олег Собченко помогал восстанавливать памятники

Собченко в гражданской жизни

С 2014 по 2016 гг. мужчина воевал на Донбассе в составе добровольческих батальонов. Не остался он в стороне от защиты Родины и во время полномасштабного вторжения — стал одним из бойцов 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, героически защищавших подступы к Киеву под Мотыжином. В конце 2022-го, 4 декабря, Олег Собченко успел отпраздновать свое 49-летие. А вот до юбилейного дня рождения ему дожить было не суждено — из-за тяжелого ранения на фронте герой вернулся домой "на щите".

Олег Собченко

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