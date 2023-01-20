Укр

Воин ВСУ после потери ноги вернулся на фронт, но погиб под Бахмутом

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
841
Памяти Юрия Савелло (позывной «Испанец») Новость обновлена 20 января 2023, 14:16
Памяти Юрия Савелло (позывной «Испанец»). Фото Facebook.com

Украинскому воину хватило сил вернуться на поле боя даже после потери ноги, после чего еще около года он беспощадно гнал оккупанта, который пришел на его Родину с оружием

Боец Вооруженных сил Украины из Запорожья Юрия Савелло погиб под Бахмутом, где в последнее время ведутся самые жестокие бои с оккупантами. Украинский герой с позывным "Испанец" воевал за будущее спокойствие Родины до последнего вздоха и уничтожал российских оккупантов даже после потери ноги.

Как пишет Укринформ, журналистам которого в свое время удалось пообщаться с военнослужащим, весной 2022 года мужчина как раз оформлял инвалидность из-за потери ноги. Он тяжело привыкал к ношению протеза, однако делал это, ведь мечтал как можно скорее вернуться на фронт. Истерик из-за этого не было.

Во время разговора в коридоре медицинского учреждения "Испанец" рассказывал о 12 декабря 2021 года. Это день, когда был ранен в боях под Луганском.

"Я заходил в тыл, и мы уничтожали врага. Теоретически я понимал, что где-то моя мина меня ждет, был к этому готов, не жалею ни о чем ", — объяснил он.

Воин ВСУ отдал жизнь в боях с оккупантами под Бахмутом
"Испанец" погиб под Бахмутом

Журналисты, наблюдая за приятным и улыбающимся воином, в его словах не усомнились. Сразу было четко понятно, что этот смелый и уверенный мужчина говорит правду. "Испанец" рассказывал о том, как до войны работал строителем. Тогда даже шутили, что после победы он станет главным героем репортажей об восстановлении пострадавших от российской агрессии городов.

А 11 января 2023 года в Facebook появилось сообщение о трагической гибели Юрия Савеллы.

"Испанец" сражался за будущий мир и покой в Украине еще с 2014 года. Побывал в самых горячих точках: под Иловайском, на шахте Бутовка, в Шумах, Марьинке, Горловке, Красногоровке и Светлодарске. Бахмут, к сожалению, стал для него последним.

По Юрию сейчас скучают двое маленьких детей, которые до сих пор ждут возвращения папы и не осознают того, что больше его никогда не увидят.

Юрий Савелло погиб под Бахмутом
Герой готов был защищать Родину от врага до последнего вздоха

Редакция "Телеграф " выражает искренние соболезнования всем близким и друзьям погибшего Героя. Светлая память воину!

Напомним, как Украина простилась с храбрым героем Вадимом Сычевым, который с первых дней полномасштабного вторжения храбро встал на защиту своей Родины.

Теги:
#Украина #Война #Герой #Погибший #ВСУ