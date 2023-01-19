Прошел АТО и получил награду от президента: на Донбассе погиб украинский защитник

Погибшему воину было 45 лет

В полномасштабной войне Украина теряет своих героев, которые храбро встали на защиту Родины от оккупантов. Одним из них был Вадим Вадимович Сычев, жизнь которого оборвалась в бою на свою страну.

Мужчина был оператором зенитной самоходной установки в 59-я отдельной мотопехотной бригаде ВСУ (воинская часть А 1619). Об этом сообщили на странице Лозоватской ОТГ в Facebook.

Вадим Сычев родился 14 июля 1977 года в городе Горький (сейчас — Нижний Новгород в рф). В 2014 году он встал на защиту Родины в рядах ВСУ. В 2015 году участвовал в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения и защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в районах Донецкой и Луганской областей.

В 2021 году мужчина добровольно вступил на службу в ряды ВСУ и участвовал в сдерживании вооруженной агрессии рф на Донбассе.

Он также проходил подготовку по ВОС-157 "Оператор ВСУ 23-4" и получил квалификацию "специалист ІІІ класса".

В феврале 2016 года воин был награжден отличием президента Украины "За участие в антитеррористической операции".

Когда началась полномасштабная война в Украине, Сычев с того же дня нес службу в рядах ВСУ, защищая города Херсон, Харьков, Николаев.

13 января стало известно, что Вадим Сычев погиб в боях вблизи населенного пункта Водяное Ясиноватского района Донецкой области. Церемония прощания с героем состоится в селе Лозоватка Днепропетровской области 20 января в 12:00 по улице Мира,16 (Мемориальный комплекс). В 11:30 начинается формирование "живого коридора" для встречи погибшего воина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что под Соледаром погиб хирург из Запорожья Артур Пономарь вместе со своей медбригадой.