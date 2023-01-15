Ехали спасать побратимов: под Соледаром погиб хирург со своей медбригадой (фото)

Бригада погибла от прямого попадания россиян

В Украине продолжается полномасштабная война, развязанная россией, которая уносит все больше жизней. Одна из таких трагических новостей пришла в город Запорожье — на войне погиб хирург с 25-летним опытом работы.

Как сообщается на сайте Департамента здравоохранения ЗОВА Артур Пономарь — врач-хирург в КНП "Городская больница №9" погиб вместе с бригадой медиков, которая отправилась спасать своих побратимов под Соледаром.

"Еще одна болезненная потеря отрасли здравоохранения. Район Соледара… Прямое попадание…", — сообщается на сайте Департамента.

Артур Владимирович более 30 лет работал в области здравоохранения, из них 25 – врачом-хирургом в 9-ой городской больнице Запорожья. После полномасштабного вторжения россии на территорию Украины встал на защиту родной страны.

Коллеги и близкие вспоминают Пономаря, как высококвалифицированного хирурга, оптимиста, порядочного, искреннего, честного и светлого человека с невероятной храбростью, человека с большим сердцем и силой духа.

"Трудно найти слова утехи, невозможно залечить боль и горечь от потери родного, близкого человека, и пусть доброе, светлое воспоминание о нашем защитнике станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых побратимов, всех, кто знал его, любил и чтил. Скучаем вместе с вами, низко склоняем головы в скорби.Не забудем подвиги украинских героев! Вечная слава и память!", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в боях на Донетчине погиб сомелье из Ивано-Франковска — Григорий Мороз.

Также мы сообщали о том, что Украина потеряла в боях с оккупантами защитника — Ивана Добродия.