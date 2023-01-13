"Лишь несколько дней не дожил до отпуска": Украина потеряла в боях с оккупантами еще одного героя (фото)

В ближайшие дни защитник должен был уехать на отдых домой, однако не успел…

Пока наши защитники ценой собственной жизни спасают собратьев из кровавых столкновений с врагом, "вторая армия мира" неустанно наступает, убивая лучших сыновей Украины, защищающих Родину от оккупантов. Очередная информация о трагической гибели непокоренного героя 36-летнего Ивана Добродия из Ровенщины всколыхнула всех неравнодушных.

Трагическим известием и фотографиями похоронной церемонии в пятницу, 13 января, поделились на странице Ровенского городского совета, отметив, что украинский герой в ближайшее время впервые планировал вернуться домой. Дожить до отпуска ему не хватило всего несколько дней. Отважный воин Вооруженных сил погиб неподалеку от Макеевки (Луганская область).

В Ровно попрощались с еще одним украинским героем, который ценой собственной жизни защищаем Родину от оккупанта

"Сегодня Ровно провело в последний путь нашего Защитника, мужественного и непокоренного Героя Ивана Добродия. Верный своему слову, обещании Иван всегда выполнял задуманное. Именно таким он останется в памяти родных и близких", — говорится в тексте публикации.

В последний путь погибшего героя проводили родные, собратья и неравнодушные жители города

Вечная память герою!

Ранее "Телеграф" сообщал, что в тяжелых кровавых боях на Донецком направлении погиб известный украинский активист, майдановец, воин ВСУ и отец пятерых детей Олег Юрченко.