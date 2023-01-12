Вытащил раненого побратима из-под носа россиян: геройский поступок бойца ВСУ попал на видео

Спасать побратимов для героя не впервой

В Украине продолжается полномасштабная война с россией и за это время немало наших защитников и мирных граждан успели проявить себя, как настоящие герои. Одним из примеров мужества во время защиты своей родины является поступок воина десантно-штурмовых войск ВСУ с позывным "Якудза".

Как сообщается на официальной странице Министерства обороны Украины в Telegram, недавно во время штурма позиций оккупантов в районе Бахмута офицер 71-й отдельной егерской бригады получил тяжелое ранение в ногу. Увидев случившееся, "Якудза", несмотря на мощный огонь противника, принял решение спасать своего побратима.

Герой оказал раненому помощь и самостоятельно вытащил его фактически из-под носа оккупантов.

При этом в Минобороны отметили, что спасать побратимов для "Якудзы" не впервой.

"Якудза" – опытный командир группы, раненых вытаскивает с поля боя не впервые. Тут пригодилась и сила и опыт егеря-десантника", — говорят в МО.

Сам герой рассказывает, что в Соледаре ему приходилось выводить раненых бойцов через два минных поля.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте героически погиб украинский лучник Андрей Бурчак, который перед смертью вытащил из-под огня четырех раненых побратимов.

Также мы сообщали о том, что в Украине наградили воина, который спас раненых и сам попал под обстрел.