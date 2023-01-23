Укр

Волонтерил, а потом ушел на фронт: под Соледаром погиб работник одесского телеканала (фото)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Александр Климов Новость обновлена 23 января 2023, 15:50
Александр Климов. Фото facebook.com/aleksey.baranovskiy

Александр погиб 17 января

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая с каждым днем забирает всё больше жизней наших граждан. Одной из таких непоправимых потерь является гибель работника телевидения Александра Климова.

17 января под Соледаром погиб Александр Климов — водитель местного одесского телеканала, который часто принимал участие в репортажах. Коллеги воина рассказывают, что с началом полномасштабной войны Александр Климов стал волонтером, а после отправился защищать Украину уже с оружием в руках. Они описывают его, как мудрого не по годам человека, который всегда придет на помощь.

"Ответственный до мозга костей, наш главный водитель на канале. А в скольких репортажах он сам участвовал, спасал животных и людей. Наш волонтер, помогавший фонду Бабушка Лео. Пойти защищать Родину – это было его личное желание, он ничего и никогда не боялся. Александра Александровича Климова всегда будут помнить, как настоящего Героя Украины, отдавшего жизнь в бою с проклятыми оккупантами", — пишет журналист Дмитрий Богомолов.

Александр Климов (справа)

У Александра дома остались родные.

"Многие из нас, моих друзей, знали Александра Климова. Это был жизнерадостный человек. Всегда готов прийти на помощь. Саша погиб 17 января под Соледаром. Дома остались родные",рассказывает телеоператор Алексей Барановский.

Напомним, ранее мы писали о том, что, потерявший ногу воин ВСУ, вернулся на фронт, но погиб под Бахмутом.

Также мы сообщали о том, что на войне погиб украинский пловец-рекордсмен Михаил Кобыжча.

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#Украина #Война #Погибшие #Герои