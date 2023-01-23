Волонтерил, а потом ушел на фронт: под Соледаром погиб работник одесского телеканала (фото)

Александр погиб 17 января

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая с каждым днем забирает всё больше жизней наших граждан. Одной из таких непоправимых потерь является гибель работника телевидения Александра Климова.

17 января под Соледаром погиб Александр Климов — водитель местного одесского телеканала, который часто принимал участие в репортажах. Коллеги воина рассказывают, что с началом полномасштабной войны Александр Климов стал волонтером, а после отправился защищать Украину уже с оружием в руках. Они описывают его, как мудрого не по годам человека, который всегда придет на помощь.

"Ответственный до мозга костей, наш главный водитель на канале. А в скольких репортажах он сам участвовал, спасал животных и людей. Наш волонтер, помогавший фонду Бабушка Лео. Пойти защищать Родину – это было его личное желание, он ничего и никогда не боялся. Александра Александровича Климова всегда будут помнить, как настоящего Героя Украины, отдавшего жизнь в бою с проклятыми оккупантами", — пишет журналист Дмитрий Богомолов.

Александр Климов (справа)

У Александра дома остались родные.

"Многие из нас, моих друзей, знали Александра Климова. Это был жизнерадостный человек. Всегда готов прийти на помощь. Саша погиб 17 января под Соледаром. Дома остались родные", — рассказывает телеоператор Алексей Барановский.

Напомним, ранее мы писали о том, что, потерявший ногу воин ВСУ, вернулся на фронт, но погиб под Бахмутом.

Также мы сообщали о том, что на войне погиб украинский пловец-рекордсмен Михаил Кобыжча.