В боях с оккупантами погибли два друга-альпиниста из Харькова (фото)

Украинские герои защищали Родину от оккупанта с первых дней полномасштабного вторжения

Украину, которая пытается оправиться от печального известия о гибели на фронте работника одесского телеканала Александра Климова, всколыхнула информация о трагической смерти двух 35-летних альпинистов из Харькова Александра Заколодного и Григория Григорьева. Российский оккупант безжалостно забрал жизни воинов Вооруженных сил под Соледаром.

Об этом во вторник, 24 января, сообщили на странице Верховной рады Украины в соцсети, отметив, что погибшие украинские герои были друзьями, совместно тренировались и ездили покорять вершины. Еще в первые дни полномасштабного российского вторжения мужчины стали вместе на защиту Родины, воевали в специальном подразделении и погибли вместе во время кровавого боя с захватчиками на одном из самых горячих направлений российско-украинского фронта.

Что известно о героях

Александр Заколодный был мастером спорта по альпинизму, кандидатом в мастера спорта по скалолазанию и туризму, членом сборной команды Украины по альпинизму, вице-президентом Федерации альпинизма и скалолазания Украины, "Снежным барсом", участником Гималайских экспедиций, администратором харьковского. Настоящим мужчиной, вдохновляющим своим примером окружающих. У погибшего героя оставались семья, дочери и жена.

Григорий Григорьев – кандидат в мастера спорта по скалолазанию. Спортсмен имел второй разряд по альпинизму. Являлся активистом, выполнял большое количество общественных дел во время работы на скалодроме "Вертикаль".

Александр Заколодний и Григорий Григорьев погибли в сражении под Соледаром

Редакция "Телеграфа" выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов-героев. Вечная и светлая память!

Напомним, что в боях с оккупантами под Бахмутом погиб боевой медик Международного легиона Григорий Цехмистренко. Гражданин Канады вернулся в Украину, чтобы противостоять российским захватчикам, однако враг внезапно оборвал жизнь воина.