Дома остался маленький сын: на фронте погиб журналист из Одессы

Погибшего героя многие знали в Одессе, как отзывчивого и творческого человека

В тяжелых боях за Украину погиб одесский журналист, писатель и ресторатор Игорь Терехин. Дома у воина осталась супруга и маленький ребенок.

Терехин встал на защиту своей родины с первых дней полномасштабного российского вторжения на территорию нашей страны. О его смерти в социальных сетях рассказали друзья. Об этом сообщает одесское издание "Думская".

При жизни Терехин занимался написанием прозы и был представителем одесской алкогольной компании Винфорт. На странице "Клуб шанувальників вина "Вінтаж"" в Facebook Игорю Терехину посвятили прощальный пост.

"Трагическая новость из Херсонского направления. Погиб человек, которого я давно знал по коллективу "Три черпака" – Игорь Терехин. Сомелье, бренд посол и неизмеримо творческий человек. Его многие знали в Одессе, потому что он был готов помочь всем нуждающимся в помощи. Вечная память всем погибшим героям, защищая Украину!", — написал Сергей Моренец.

Игорь Терехин

Известно, что у погибшего воина дома осталась супруга и их маленький сын.

Прощание с Героем состоится завтра, 30 января, в Доме офицеров в Одессе. Прощальная церемония запланирована на 10:00.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях за Украину под Соледаром погиб работник одесского телеканала Александр Климов.