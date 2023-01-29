Война — день 340: оккупанты штурмуют Бахмут и Угледар, а ВСУ давят на Луганщине

Оперативно о главном 29 января

Полномасштабное российское вторжение в Украину началось 340 дней назад и с тех пор ожесточенные бои не прекращаются ни на день. Оккупанты сфокусировали свои основные усилия на направлении Бахмута, Угледара и Авдеевки, а ВСУ контратакуют на Луганщине. Тем временем на Западе считают, что вскоре бои могут активироваться на одном из трех направлений, где украинские защитники могут перейти в наступление. Этому будет способствовать и то, что россияне все более остро ощущают "снарядный голод" и не могут использовать артиллерию с таким размахом, как это было в первые месяцы вторжения.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 29 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В сети появились сообщения, что в оккупированном Иловайске (Донецкая область) несколько ракет упали на территории железнодорожного вокзала, когда там происходила разгрузка личного состава и боеприпасов россиян.

О происходившем 26 января читайте в материале: Война — день 337: оккупанты атакуют на востоке и усиливают обстрелы мирных городов

Информация за 27 января доступна в сводке: Война – день 338: оккупанты продолжают наступать на Бахмут, но несут огромные потери

С данными за 28 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 339: оккупанты давят на Угледар и штурмуют Бахмут