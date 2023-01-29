В Иловайске ночью прогремели взрывы: ВСУ прицельно ударили по скоплению оккупантов (видео)

В Донецкой области снова "бавовна"

На востоке Украины продолжаются тяжелые бои с российскими оккупанты. 29 января военные ВСУ устроили "жаркую" ночь захватчикам во временно оккупированном Иловайске, нанеся мощный удар по железной станции.

Удар по российским оккупантам был нанесен в тот момент, когда они разгружали на железнодорожной станции личный состав и технику. Об происшествии в своем Telegram-канале рассказал офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан.

"Ни на миг мы не забываем о досрочной демобилизации упырей. Уточняем количество и качественную характеристику", – написал украинский военный Штефан.

Позже в местных телеграм-каналах были опубликованы видео взрывов в городе. На кадрах видна яркая вспышка и слышен громкий звук.

Тем временем оккупационные "власти" сообщили в сети о том, что по станции, где находились военные рф, ВСУ выпустили семь ракет реактивной системы залпового огня.

Захватчики пишут, что в результате удара была повреждена железнодорожная инфраструктуры. Однако о количестве пострадавших и погибших в их постах нет ни слова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные успешно отработали по локации захватчиков в Запорожской области. В постройке, по которой был нанесен мощный удар, находилось порядка 150 российских военных.