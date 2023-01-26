Мощный взрыв в Киеве попал в эфир британского Sky News: опубликовано видео

"Прилет" был зафиксирован в Голосеевском районе города

Утром 26 января российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по городам Украины. Один из "прилетов" был зафиксирован в Киеве. Страшный звук взрыва попал в эфир британского новостного телеканала Sky News.

Журналистки канала снимали сюжет на одной из улиц столицы Украине, как вдруг раздался мощный взрыв, заставивший их содрогнуться. Об этом сообщается на сайте Sky News.

Хотя этот момент довольно сильно испугал их, но девушки продолжили записывать сюжет. В нем они объясняли, почему российские танки и поврежденные автомобили выставлены на центральной площади Киева.

Отметим, что сегодняшним утром оккупанты выпустили по Украине 55 ракет, из них более 15 по Киеву. Изначально в Киевской городской государственной администрации заявили, что все удалось сбить, но позже в столице прогремел взрыв.

Позже мэр города Виталий Кличко сообщил, что ракета попала в нежилую застройку. В результате происшествия погиб один человек и еще двое получили ранения. Пострадавших госпитализировали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в результате массированной атаки были повреждены энергообъекты Украины. В связи с этим в трех областях нашей страны наблюдается сложная ситуация с электроэнергией.