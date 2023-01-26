В трех областях – критическая ситуация: министр рассказал о последствиях попаданий ракет

Украинские системы ПВО сбили большинство воздушных целей, однако были и те снаряды, которые повредили важную инфраструктуру

В четверг, 26 января, российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В результате были повреждены объекты энергетической инфраструктуры сразу в трех областях, в частности Киевской.

О последствиях атаки захватнической армии сообщил в своем Facebook министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, главной целью россиян было причинение системного сбоя во всей энергосистеме Украины.

"К сожалению, есть попадания, — подтвердил чиновник. — Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях".

Галущенко подчеркнул, что сейчас над восстановлением электроснабжения работают бригады специалистов, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей. Также он похвалил военных, работающих с системами ПВО, ведь благодаря их точности большинство ракет были сбиты.

Это подтверждает и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его данным, из 55 выпущенных по Украине ракет успешно уничтожено 47.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно сообщал о последствиях атаки на Киев, в результате которой несколько человек были ранены и один погиб.

Также мы писали о том, как российский удар по Одесской области объяснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.