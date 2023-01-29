Замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий специально для "Телеграфа" о вероятных планах россиян подготовить новое наступление к февралю

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что от месяца до трех нас ожидает сложный период в противостоянии с рф. Думаю, всем уже ясно, что февральского обострения на фронте не избежать. Россияне увидели, что Запад решился на поставки Украине тяжелой техники. Танки прибудут в течение месяца-двух, к лету дело может дойти до самолетов. И если Кремль хочет нанести некий "решающий удар", времени у него остается мало.

При этом, уже понятно, что на захват большого количества территорий у россиян нет ни сил, ни средств, ни морального духа. Задача, похоже, стоит хотя бы во временном перехвате стратегической инициативы. Потому есть логика в словах Данилова, да и не только его (военные аналитики говорят о том же), что ближайшие месяцы будут очень жаркими, особенно для Донецкой области, возможно — для Запорожской.

Понятно, что россияне пойдут в более массированное наступление, чтобы навязать свою волю на поле боя, а потом попытаться выйти на переговорный процесс с более выгодных, чем сейчас, для них позиций. Надеясь, к примеру, убедить официальный Киев, что все территории он в обозримом будущем якобы не вернет, что оккупанты будут там стоять насмерть — и смягчить переговорную позицию Украины.

В свою очередь, мы надеемся за счет контрнаступления нанести мощное поражение противнику, перерезать сухопутный коридор в Крым. После чего есть надежда, что окружение вынудит-таки путина пойти на реальные переговоры.

А как будет на самом деле — лишь время покажет. Нельзя исключать, что мы видим просто нагнетание ситуации, которое ничем не закончится. Что происходит бряцанье оружием, а наступлений не будет. Что каждая из сторон боится в итоге понести такие потери, после которых оправиться будет невозможно. Ведь для наступлений нужно кратное превосходство в численности над противником. А у нас плюс-минус паритет.

Но если путин продолжает верить, что второе массированное наступление принесет ему нужное преимущество, он может на этой пойти, атакуя Украину с разных сторон.

Что касается возможного вовлечения в наступление Республики Беларусь. В войну она и так вовлечена, об этом сказано-пересказано. Но к наступлению она явно не готова. Страна в четыре раза меньше Украины, находящаяся фактически под контролем россии. Что она может? Ввести максимум 50-тысячную группировку, совместную с рф? И что это кардинально изменит? Если бы это было 150-200 тысяч прокси-сил — другое дело. Но такого там нет и рядом. К тому же, огромные проблемы с мотивацией. У россиян ее нет, приходится уголовников нанимать. А уж у белорусов — и подавно.

Не стоит забывать и о том, что мы вынужденно держим в районе украино-белорусской границы серьезнейшую группировку. Возвели мощнейшие укрепления. Эшелонированную оборону. Легкой прогулки у тех, кто попытается напасть на Украину с территории РБ, точно не будет.