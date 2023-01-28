"Перелом произошел": Данилов о перспективах победы Украины в войне

Для нашей страны сложным будет период в течение 2-3 месяцев, украинцам нужно выстоять в течение этого времени

Секретарь РНБО Алексей Данилов, намекавший на отличные перспективы нашей страны по части получения важного оружия, оценили возможности Украины на выигрыш в войне в целом.

Свое предположение он высказал в эфире "Радио Свобода".

"Имеем понимание, что мы должны почистить все наше государство, включая Крым, от той мерзости, которая сюда приперлась. И если кто-то говорит, что это можно сделать за неделю, за две — я не являюсь таким оптимистичным", — сказал чиновник.

При этом Данилов отметил, что, по его мнению, переломный момент в войне пройден.

"Да, будет сложно, нельзя расслабляться, но, поверьте, все будет. Давайте подождем. Сложный период сейчас будет минимум месяц-полтора-два, а может, и три. Нам нужно пройти этот сложный путь", — добавил секретарь СНБО.

Частично оптимистичный настрой Данилова можно объяснить тем, что в возглавляемом им Совете четко считают все ракеты, используемые россией для массированных обстрелов украинских мирных городов и готовы говорить об их приближающемся дефиците.

"Способности производить такое количество для того, чтобы они могли нас постоянно на долгий промежуток времени терроризировать, у них уже нет. И это не только информация Аппарата Совета нацбезопасности, у нас есть сводная информация всех наших структур", — отметил чиновник.

В пользу своей точки зрения он отметил, что враг уже ощутимо снижает интенсивность своих массированных ударов.

Напомним, что частично выводы главы СНБО подтверждает рассказ экс-заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Игоря Романенко о том, какие наши войска получат новые возможности благодаря передаче союзниками большого количества бронетехники.