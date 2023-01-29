"Цена борьбы высока": Залужный обратился к украинцам в День памяти Героев Крут

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что Россия является извечным врагом украинской нации.

В воскресенье, 29 января, украинцы склоняют головы в знак уважения к памяти павших украинских защитников в битве под Крутами в 1918 году. Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный не обошел вниманием этот мемориальный день, подчеркнув символизм того, что даже спустя почти сто лет после подвига предков нынешнее поколение украинцев тоже вынуждено бороться за свою независимость.

Соответствующее обращение Залужного появилось в его официальном Telegram-канале. По мнению Главнокомандующего, один из главных факторов, который делает нашу нацию более сильной, является память. Память как о подвигах нынешних защитников, так и исторических событиях.

"Украинские воины под Крутами отдали жизнь, но защитили независимость и завоевали международное признание для своего молодого государства. Сегодня мы достойно продолжаем их дело. Как зимой 1918-го, так и 2022-го лучшие из лучших стали на защиту Киева и всей Украины от российского нашествия", — говорит Залужный.

Он напомнил, что борьба является весьма дорогостоящей, но цена поражения, как демонстрирует история, значительно выше. Именно поэтому, по мнению Валерия Залужного, сейчас украинский народ не остановится, демонстрируя яростное сопротивление исконному врагу — российской федерации.

"Должны быть сильны настолько, чтобы победить и обезопасить государство от новых попыток вооруженного захвата", — резюмировал генерал.

Напомним, что бой под Крутами состоялся 16-17 (29-30) января 1918 возле железнодорожной станции Круты всего в 130 км от Киева. Во время большевистского восстания небольшой группе украинских воинов пришлось сопротивляться четырехтысячному подразделению российской Красной гвардии. Большинство защитников Крут (из около 500-600 человек — киевские курсанты и представители "Свободного казачества") навеки остались на поле боя. 27 юношей, попавших к большевикам в плен, были жестоко казнены и похоронены в одной братской могиле.

Напомним, что недавно Валерий Залужный оказался в центре внимания из-за своего огромного доната на армию. Получив по наследству миллион долларов, он передал его на нужды ВСУ. "Телеграф" подробно рассказывал, кто именно оказался настолько щедрым, что решил одарить украинского главнокомандующего круглой суммой.