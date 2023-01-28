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Успех контрнаступления ВСУ зависит не только от западной техники: эксперт пояснил, на что стоит обратить внимание

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
ВСУ
ВСУ

Оккупационные войска испытывают нехватку снарядов, чем могут воспользоваться ВСУ

Успешность украинского контрнаступления напрямую зависит от масштабов "снарядного голода" у оккупационной группировки.

Как сообщил в своем Telegram-канале военно-политический обозреватель Александр Коваленко ("Злой Одессит"), контрнаступление ВСУ длится каждый день, но сейчас его цель заключается в истощении ресурсов противника.

По его словам, многие из тех, кто ждет нового контрнаступления начали высказывать предположения о том, что якобы новый его этап будет осуществлен после формирования подразделений исключительно на западной технике.

"Возможно эта версия и имеет право на жизнь, но формирование таких подразделений может занять до двух месяцев, а возможно и трёх", — написал он.

Вместе с тем он отмечает, что у россиян падает количество снарядов, которые они выстреливают за сутки. По состоянию на конец января, эта цифра достигает 15 тысяч снарядов на сутки, и хоть изредка этот показатель поднимается до 20-25 тысяч, но затем он неизбежно падает до отметки в 10 тысяч.

Для сравнения Коваленко отметил, что в марте 2022 года этот показатель составлял 70-80 тысяч в сутки.

Он не стал исключать, что в ближайшие пару месяцев этот показатель сократится до 10 тысяч в сутки, а на фронте образуется все больше мест, которые российская артиллерия не сможет эффективно оборонять из-за дефицита снарядов.

"Таким образом, чем ниже потенциал российской артиллерии, тем успешнее контрнаступление ВСУ и меньше потери, как в личном составе, так и технике", — написал он, добавив, что для прорыва слабых участков и понадобятся новые БТГр на западной технике.

Коваленко подчеркнул, что контрнаступление ВСУ идет каждый день и каждый час, но на этом этапе задача стоит в истощении запаса российских сил, а о дате начала активной его фазы знает лишь Генштаб.

Как сообщалось ранее, украинский полковник запаса, ведущий военный эксперт Роман Свитан ранее высказывал мнение, что выход украинских войск на границы 1991 года и завершение активной фазы боевых действий может наступить уже до лета 2023 года.

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