Украине надо выполнить две задачи: полковник рассказал, когда закончится война против россии
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После выхода на границы 1991 года война не закончится
Завершение горячей фазы российско-украинской войны произойдет к концу весны или к началу лета 2023 года, однако локальные бои могут длиться в течение десяти лет.
Об этом рассказал украинский полковник запаса, ведущий военный эксперт Роман Свитан в эфире программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.
По его словам, украинским войскам необходимо завершить два масштабных проекта, чтобы достичь окончательной победы над россией.
Первый из них, говорит Свитан, заключается в прорыве украинской группировки через оккупированные части Запорожской области к побережью Азовского моря с последующим уничтожением моста через Керченскую протоку. Тем самым будет перерезан сухопутный коридор в Крым, а вся находящаяся на юге Украины группировка оккупационных войск окажется в ловушке и в конечном итоге сложит оружие.
Эксперт убежден, что этот этап войны можно будет завершить до конца марта.
Второй проект заключается в уничтожении российских группировок на Донбассе.
"Если будет такая же динамика поставки нам вооружений, как мы видели после январского "Рамштайна"… мы в конце весны или начале лета выйдем на границы 1991 года", — сказал он.
Он также отметил, что после этого война не закончится, а россияне могут предпринимать попытки повторных атак на пограничные территории. Свитан добавил, что это будет длиться до распада россии, в котором он не сомневается.
Сам процесс распада по мнению эксперта будет длиться около 10 лет и все это время украине придется держать оборону на всей протяженности границы россии или потенциальных народных республик на ее месте.
Напомним, Свитан также говорил о том, что Украина не может затягивать с проведением наступления, поскольку любое промедление позволит противнику восстановить силы и подготовиться к удару.