Украине надо выполнить две задачи: полковник рассказал, когда закончится война против россии

После выхода на границы 1991 года война не закончится

Завершение горячей фазы российско-украинской войны произойдет к концу весны или к началу лета 2023 года, однако локальные бои могут длиться в течение десяти лет.

Об этом рассказал украинский полковник запаса, ведущий военный эксперт Роман Свитан в эфире программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

По его словам, украинским войскам необходимо завершить два масштабных проекта, чтобы достичь окончательной победы над россией.

Первый из них, говорит Свитан, заключается в прорыве украинской группировки через оккупированные части Запорожской области к побережью Азовского моря с последующим уничтожением моста через Керченскую протоку. Тем самым будет перерезан сухопутный коридор в Крым, а вся находящаяся на юге Украины группировка оккупационных войск окажется в ловушке и в конечном итоге сложит оружие.

Эксперт убежден, что этот этап войны можно будет завершить до конца марта.

Второй проект заключается в уничтожении российских группировок на Донбассе.

"Если будет такая же динамика поставки нам вооружений, как мы видели после январского "Рамштайна"… мы в конце весны или начале лета выйдем на границы 1991 года", — сказал он.

Он также отметил, что после этого война не закончится, а россияне могут предпринимать попытки повторных атак на пограничные территории. Свитан добавил, что это будет длиться до распада россии, в котором он не сомневается.

Сам процесс распада по мнению эксперта будет длиться около 10 лет и все это время украине придется держать оборону на всей протяженности границы россии или потенциальных народных республик на ее месте.

Напомним, Свитан также говорил о том, что Украина не может затягивать с проведением наступления, поскольку любое промедление позволит противнику восстановить силы и подготовиться к удару.