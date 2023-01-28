Грядет большая битва: The Guardian назвала три участка фронта, где Украина может наступать

Сохраняется вероятность наступления россии на тех же направлениях

Ближайшие месяцы на фронте станут очень важными — большая битва между россией и Украиной может состояться весной, начав самую интенсивную фазу войны. Это будет битва за преимущество с использованием мотопехоты, артиллерии, авиации и, возможно, морского десанта — для преодоления фиксированных позиций.

The Guardian описывает три участка фронта, где бои могут начаться. Однако атака на одном из них может быть отвлекающим маневром для наступления на другом или попыткой сковать войска противника.

На востоке в Луганской и Донецкой области, где в последние месяцы шли самые кровопролитные бои, самые вероятные площадки для крупного наступления весной как со стороны россии, так и с украинской стороны. Наступление возможно даже по политическим причинам — россия бросила тысячи солдат на смерть, чтобы заявить про продвижение под Бахмутом и Соледаром. Украинские военные могут провести наступление на Луганщине в районе Кременной — это направление на Луганск может быть слабым местом российской обороны.

Восточная линия фронта - инфографика The Guardian

Решение исхода войны в The Guardian видят на южном фронте. Даже если наступление ВСУ будет начато на востоке, украинским военным в какой-то момент придется повернуть на юг. Это нужно для освобождения Запорожской и Херсонской областей и в конце — Крыма. Называют два варианта контрнаступления:

большой танковый штурм по суше из-под Гуляйполя на юг в сторону Мелитополя

морской десант через Днепр на Херсонщине.

В пользу второго варианта говорит то, что уже идут боевые столкновения в дельте Днепра, а также информация о создании Украиной водных спецподразделений и поставок речных патрулей в последнем пакете США. Враг также может ударить на юге — к востоку от Гуляйполя на границе Запорожской и Донецкой областей в районе Большой Новоселки.

Линия фронта на юге - инфографика The Guardian

Северное направление для атаки маловероятно, считают эксперты. Нет данных о создании в Беларуси ударной группы для наступления. Напомним, что Украине хоть и пообещали много видов нового вооружения, но необходимо научиться им пользоваться и вести слаженные боевые действия. Это может задержать поставки на фронт на несколько месяцев.