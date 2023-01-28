Укр

Не только танки: что еще нужно Украине для успешного контрнаступления

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украина получит современные танки "Abrams"
Украина получит современные танки "Abrams"

Украинские военные должны будут приобрести определенные навыки

Западные страны пообещали Украине более 300 танков, которые будут постепенно прибывать в нашу страну. Однако для преломления хода войны и изгнания россии с территории нужно не только это.

Издание New York Times пишет, что украинским военным еще понадобиться пройти определенное обучение для эффективного использования западного оборудования. Нужно будет переформатировать взаимодействие по западному образцу — учится работать с танками, БТР и боеприпасами чтобы одновременно использовать разные виды вооружения.

Такой ускоренный курс — обучения общевойсковой войне, на него в США армейцы тратя месяцы. Чтобы прорвать российские рубежи, требуется "скоординированная атака с пехотой, обозначающей цели, танками, обстреливающими эти позиции, и артиллерийскими орудиями, обеспечивающими прикрытие и поддержку".

Насколько быстро удастся украинцам освоить такую военную науку неизвестно, но NYT отмечает, что ей можно учиться прямо на поле боя по аналогии с США во Второй мировой. "Танки прорвут траншеи и откроют дорогу пехоте на боевых машинах Bradley для удержания отвоеванной территории", — пишется в статье.

Как отмечается, в наибольшем успехе Украины на поле боя — в контрнаступлении под Харьковом использовали не только танки. Одним из наиболее важных вооружений стали быстроходные боевые бронированные машины. Украине передают такие машины, в частности — из США.

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