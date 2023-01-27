Война – день 338: оккупанты продолжают наступать на Бахмут, но несут огромные потери

Оперативно о главном 27 января

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 338 день. Российские оккупанты снова наносят массированные ракетные удары, украинские силы ПВО успешно отбивают большинство атак. На востоке страны ситуация остается напряженной, ожесточенные бои за Бахмут продолжаются, однако потери врага соразмерны двум чеченским войнам. Накалилась обстановка и вокруг Угледара, который также стратегически важен противнику. Захватчики стягивают резервы и технику на юге (Запорожской области) и востоке, президент Владимир Зеленский не отрицает вероятность скорой попытки наступления рф. Однако ВСУ готовы дать отпор, а партнеры Украины передают военную помощь, в том числе танки Abrams от США. Более того, ПАСЕ проголосовала за трибунал для путина и лукашенко.

.В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 27 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Ермак провел встречу с послами стран G7 и главой представительства ЕС, говорили о поставках военной техники Украине.

00:00 В Польше открыли энергетический логистический хаб помощи для Украины.

Информация за 24 января доступна в сводке: Война — день 335: Германия согласилась дать Украине свои танки, россияне усиливают давление на востоке

С данными за 25 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 336: "танковая блокада" прорвана, ВСУ давят на Луганщине

О происходившем 26 января читайте в материале: Война — день 337: оккупанты атакуют на востоке и усиливают обстрелы мирных городов