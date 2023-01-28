Россияне серьезно нацелились на Угледар: свежие карты боев в Украине

Оккупанты не прекращаютс обстрелы

Российские оккупанты вероятнее всего готовятся к проведению наступления в ближайшие шесть месяцев. Как ранее сообщалось — оно может начаться на Луганщине или другом направлении фронта.

Тем временем, согласно отчету Института изучения войны, украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Кременной. Враг продолжает атаковать как на этом направлении, так и наступать в Донецкой области — возле Бахмута, Авдеевки, Угледара.

Локальные наступления оккупантов продолжаются в Запорожской области. Враг также провел разведку боев в Харьковской 27 января.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Украинские силы обороны пытаются прорвать российские оборонительные рубежи в направлении Кременной. Идут бои. Атаки врага были отбиты в Белороговке.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

В Донецкой области продолжаются атаки вокруг Бахмута и на его окраинах. От захваченного Соледара оккупанты пытаются продвинуться на запад. Западнее Донецка в районе Авдеевки и Марьинки враг атакует. Продолжается наступление врага на Угледар — этому направлению россияне могут отдавать приоритет, об этом свидетельствует выбор оружия для атаки. Огонь ведут из термобарической артиллерийской системы.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Операции врага в Запорожской области могли носить ограниченный характер, считают аналитики. Продолжаются удары оккупантов по Херсону, освобожденной части Херсонской области, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областям.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что секретарь СНБО Алексей Данилов оценил, что сложный период в войне с россией будет длиться ближайшие три месяца. Помочь Украине в обороне и контратаках могут не только танки, поставки которых уже пообещали, но и истребители западного образца.