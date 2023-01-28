Война — день 339: оккупанты давят на Угледар и штурмуют Бахмут

Оперативно о главном 28 января

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится 339 дней. После отхода ВСУ от Соледара, оккупанты сфокусировали свои усилия на Угледаре и, как прежде, продолжают штурмовать Бахмут. Вместе с тем россияне активно распространяют информацию о якобы подготовки наступления украинских защитников на Луганщине и Запорожье. Вместе с тем страны Запада демонстрируют беспрецедентный уровень поддержки и выразили готовность передать для ВСУ сотни танков.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 ЕС открыл в Польше энергетический хаб для доставки экстренной помощи Украине. На первом этапе в нашу страну доставят 1000 генераторов

С данными за 25 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 336: "танковая блокада" прорвана, ВСУ давят на Луганщине

О происходившем 26 января читайте в материале: Война — день 337: оккупанты атакуют на востоке и усиливают обстрелы мирных городов

Информация за 27 января доступна в сводке: Война – день 338: оккупанты продолжают наступать на Бахмут, но несут огромные потери