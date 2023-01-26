Война — день 337: оккупанты атакуют на востоке и усиливают обстрелы мирных городов

Оперативно о главном 26 января

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 337 дней. Несмотря на отход украинских войск из разрушенного Соледара, бои за Бахмут продолжаются с прежней интенсивностью и, согласно заявлению командования, будут продолжаться пока там есть где держать оборону. В свою очередь россияне помимо этого направления также попытались наступать в Луганской области, а также ведут локальные атаки в Запорожской области. Вместе с тем растет и "танковая" коалиция, поскольку все больше стран выражают готовность передать тяжелую технику Украине

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты вновь атакуют Украину с использованием дронов. О работе ПВО сообщалось в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и других областях

О происходившем 23 января читайте в материале: Война — день 334: россияне готовятся к новому наступлению и распространяют фейки

Информация за 24 января доступна в сводке: Война — день 335: Германия согласилась дать Украине свои танки, россияне усиливают давление на востоке

С данными за 25 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 336: "танковая блокада" прорвана, ВСУ давят на Луганщине