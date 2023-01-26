ПАСЕ проголосовала за трибунал для путина и лукашенко

Местом проведения трибунала предлагается Гаага

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за трибунал над российским диктатором владимиром путиным и самопровозглашенным президентом Беларуси александром лукашенко в Гааге.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Только что единогласно была поддержана резолюция, призывающая немедленно создавать международный трибунал над военно-политическим руководством россии и беларуси. Местом проведения трибунала предлагается Гаага. Символично", — сказал нардеп.

В то же время, как передает издание Укринформ, "за" проголосовали 100 депутатов и только один воздержался от голосования.

В резолюции ПАСЕ подтверждает, что полномасштабное вторжение россии 24 февраля на территорию нашей страны является "агрессией" и нарушает Устав Организации Объединенных Наций, как и Устав Совета Европы. А попытки аннексии Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей путем так называемых "референдумов" — это дальнейшая эскалация агрессии против Украины.

ПАСЕ также отметила, что участие в российской агрессии против Украины принимает также и Беларусь, поскольку разрешила использовать рф свою территорию.

"Ее роль (Беларуси, — Ред.) и соучастие должны быть осуждены международным сообществом, а ее лидеры должны быть привлечены к ответственности", – заявили депутаты ПАСЕ.

Стоит отметить, что 19 января Европарламент принял историческое и очень важное решение о резолюции о создании спецтрибунала для преследования преступления против Украины. Отвечать за них будет президент рф путин и александр лукашенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ноябре на заседании Европарламента в Страсбурге было принято решение относительно того, что лукашенко, как и путин, должен будет предстать перед международным трибуналом.