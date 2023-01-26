Быстрее, чем говорили ранее: в Германии назвали сроки поставок танков Leopard 2 Украине

Украина уже вскоре получит Leopard

После официального объявления Германии о передаче танков Leopard 2 Украине глава Бундесвера рассказал о сроках их поставок и добавил, что это произойдет "своевременно".

Поставки немецких танков Leopard в Украину произойдут быстрее, чем ранее сообщали СМИ, заявляя, что танки в нашей стране можно будет ждать не менее чем через 3-4 месяца. Как пишет издание FOCUS online, ссылаясь на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, обещанные нашей стране танки будут доставлены дог конца марта.

По словам министра, танки будут отправлены в конце первого квартала. Также Писториус добавил, что Киев получит военную технику "своевременно".

Напомним, что Германия решила передать Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того немецкое правительство дало согласие другим странам на реэкспорт этой техники в нашу страну. К слову, в тот же день США заявили, что передадут Украине несколько десятков своих танков Abrams.

Ранее мы писали о том, что экс-глава ЦРУ рассказал, что поставки Abrams дадут Украине.

Также мы сообщали о том, что в россии в передаче танков Украине увидели ядерную угрозу и пригрозили Западу ответом.