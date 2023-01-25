"Танки будут, но...": Шольц сказал, что Германия точно не поставит Украине

Берлин не поможет Киеву живой силой — только боевой техникой

Германия всегда будет на переднем крае, когда дело доходит до военной поддержки Украины, однако поставлять Киеву истребители и отправлять своих солдат "ни сейчас, ни в будущем", не станет, заявил в Бундестаге глава правительства Олаф Шольц.

Об этом сообщает влиятельное германское издание Zeit, со ссылкой на выступлением бундесканцлера в парламенте.

Шольц отверг критику его подхода к решению о поставках боевых танков Украине. "Это было правильно и правильно, что мы не позволили себе дрейфовать", — сказал канцлер в начале общения правительства с депутатами Бундестага.

По его словам, все решения о поставках оружия Украине принимались Германией "в соответствии и в тесном сотрудничестве с ее союзниками".

При этом Шольц отверг требования некоторых членов парламента о поставке Украине истребителей. "Мы этого не сделаем, и это отношение не изменится", — заявил он и в очередной раз исключил участие в войне сухопутных войск НАТО.

В случае поставок оружия в Украину цель заключается в том, чтобы поддержать страну в ее обороне и в то же время избежать дальнейшей эскалации российской агрессии, добавил Шольц.

Несмотря на неутешительное заявление Шольца, все же отметим, что за год позиция Германии о поставках оружия Украине претерпела кардинальные изменения: от передачи б/у шлемов Берлин перешел к танкам Leopard 2, БМП Marder, реактивным системам залпового огня MARS II и 155 мм гаубицам Panzerhaubitze 2000 и RCH-155.