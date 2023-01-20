"ПВО, ПВО и еще раз ПВО": Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Германия усилит украинскую ПВО

В Германии анонсировали новый масштабный пакет военной помощи для Украины, стоимость которого превысит один миллиард евро. Об этом сообщил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус по итогам заседания Контактной группы по обороне Украины на встрече "Рамштайн".

Как передает корреспондент издания "Укринформ" глава оборонного ведомства Германии заявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму более миллиард евро и добавил, что в ближайшее время акцент будет сделан на противовоздушной обороне.

"Приоритет №1 – это ПВО, ПВО и еще раз ПВО. Особенно учитывая боеприпасы", — передает издание слова главы Бундесвера.

По его словам, ФРГ отправит в Украину систему Patriot, еще 7 ЗСУ Gepard из запасов промышленности, системы Iris-T SLM и управляемые ракеты к ним. Пакет также будет включать логистику и обучение солдат. Также он добавил, что обучение украинцев на немецких БМП и Patriot начнется уже в конце января.

Кроме этого Писториус сказал, что дальнейшая помощь находится на стадии подготовки. И заверил, что поддержка от Германии не прекратится.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше заявили, что Германия имеет "фундаментальные проблемы" в вопросе о передаче Украине своих танков.

Также мы сообщали о том, что Владимир Зеленский упрекнул канцлера Шольца из-за нежелания поставлять танки.