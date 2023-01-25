В россии в передаче танков Украине увидели ядерную угрозу: обещают ответ

гаврилову показалось, что якобы НАТО и США "просто вынудили" Германию согласиться на поставки танков

В кремле прокомментировали решение Германии о передаче Украине танков Leopard. Там заявили, что Берлин якобы вынудили сделать этот шаг, а поставки некоторых видов снарядов для этих машин в москве и вовсе будут расценивать, как применение "грязных бомб".

Как передает русская служба BBC на проходящем форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности глава российской делегации Константин Гаврилов разразился громкими заявлениями в адрес Украины и её партнеров. Он увидел ядерную угрозу в подкалиберных снарядах с урановым наконечником и пригрозил Западу, что поставка таких боеприпасов Киеву будет расцениваться, как применение против россии "грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями"

"Предупреждаем западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа. Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке. В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против россии грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями", – заявил Гаврилов на заседании.

Также гаврилову показалось, что якобы НАТО и США "просто вынудили" Германию согласиться на поставки немецких танков, пригрозив Берлину международной изоляцией.

Напомним, ранее мы писали, что 25 января после заявления Германии о передаче своих танков в США также официально объявили о поставке Украине десятков танков Abrams.

Также мы сообщали о том, что Португалия также присоединилась к странам, которые будут поставлять Украине свои танки, отправив нашей стране треть всех своих исправных Leopard.