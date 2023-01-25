У росії у передачі танків Україні побачили ядерну загрозу: обіцяють відповідь

гаврилову здалося, що нібито НАТО та США "просто змусили" Німеччину погодитися на постачання танків

У кремлі прокоментували рішення Німеччини про передачу Україні танків Leopard. Там заявили, що Берлін нібито змусили зробити цей крок, а постачання деяких видів снарядів для цих машин у Москві взагалі розцінюватимуть, як застосування "брудних бомб".

Як передає російська служба BBC на форумі ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки, що проходить, глава російської делегації костянтин гаврілов вибухнув гучними заявами на адресу України та її партнерів. Він побачив ядерну загрозу в підкаліберних снарядах з урановим наконечником і пригрозив Заходу, що постачання таких боєприпасів Києву розцінюватиметься, як застосування проти росії "брудно-ядерних бомб з усіма наслідками, що випливають"

"Попереджаємо західних спонсорів київської військової машини від заохочення ядерних провокацій і шантажу. Нам відомо, що на озброєнні танка Leopard 2, так само як і БМП Bradley і Marder, є підкаліберні бронебійні снаряди з урановими сердечниками, застосування яких веде до забруднення территорії як це відбулося у Югославії та Іраку. У разі поставки Києву таких снарядів для натівської важкої військової техніки ми розглядатимемо це як застосування проти росії брудно-ядерних бомб з усіма наслідками, що випливають",- заявив гаврілов на засіданні.

Також гаврілову здалося, що нібито НАТО та США "просто змусили" Німеччину погодитися на постачання німецьких танків, пригрозивши Берліну міжнародною ізоляцією.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 25 січня після заяви Німеччини про передачу своїх танків до США також офіційно оголосили про постачання Україні десятків танків Abrams.

Також ми повідомляли про те, що Португалія також приєдналася до країн, які постачатимуть Україні свої танки, відправивши нашій країні третину всіх своїх справних Leopard.