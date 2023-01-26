Критически важный шаг: экс-глава ЦРУ рассказал, что поставки Abrams дадут Украине

Помимо танков Украине будет нужна и другая техника, а также люди, но россиянам определенно стоит волноваться

Поставка Соединенными Штатами танков M1 Abrams Украине является критически важным шагом "символически и по сути".

Как сообщает Sky News, об этом рассказал бывший глава ЦРУ и командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус. По словам чиновника, танки являются центральной частью любой общевоенной наступательной операции.

Он добавил, что Украине также надо иметь пехоту, бронированные машины, инженеров, артиллерию и средства ПВО, но все это "объединяется вокруг основных боевых танков".

Кроме того Петреус отметил, что Украина впервые получит самые лучшие западные системы, что, по его словам, является "важным моментом".

"Предоставляет ли это Украине значительные новые возможности? Можно поспорить, что да. Стоит ли россиянам волноваться по этому поводу? Абсолютно", — отметил чиновник.

Как сообщалось ранее, 25 января канцлер Германии Олаф Шольц объявил о передаче Украине 14 танков Leopard 2, кроме того он разблокировал поставки другими странами. Пока наибольшее количество танков этого типа пообещала передать Испания, там обещают поставку сразу 53 танков.

Позже в этот день о поставках западных танков сообщил и президент США Джо Байден, которые сообщил о передаче 31 танка "Абрамс".