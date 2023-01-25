В Генштабе высказались о судьбе Бахмута после выхода из Соледара

Город-крепость Бахмут будет обороняться

На фоне новостей об отходе ВСУ из Соледара (Донецкая область) в украинском Генштабе прокомментировали ситуацию в Бахмуте (Донецкая область).

С соответствующим заявлением во время телемарафона выступил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев. Он отметил, что ситуация в городе контролируемая, а защитные действия украинские войска будут вести в городе, пока там есть возможность обороняться.

"Это странно, выйти из Бахмута, ведь в Бахмуте контролируемая ситуация, удается давать отпор российским оккупантам. Задача всех Сил обороны — воевать за украинскую территорию. Поэтому Бахмут и стоит, так как воины оттуда не выходят", — заявил Ковалев.

Представитель Генштаба добавил, что оккупанты практически полностью стерли с лица земли и Соледар, и Бахмут, однако оборона последнего продолжается.

"Пока там есть подвалы, пока там есть возможности нашим военным обороняться и держать эту территорию, мы будем держаться", — сказал спикер Генштаба.

Ранее сообщалось, что на Западе рекомендовали Украине переключиться на другие направления на фронте, ведь Бахмут в разрушенном виде не представляет стратегической ценности. А вот оккупантам нужно взять этот город, ведь он открывает двери для наступления на Краматорском направлении.